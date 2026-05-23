Cagliari Pisacane | Contro il Milan faremo la nostra gara Folorunsho? Non ci sarà
L'allenatore del Cagliari ha dichiarato che la squadra affronterà la partita contro il Milan senza modificare il proprio approccio, puntando a fare la propria gara. Ha inoltre confermato che il centrocampista Folorunsho non sarà disponibile per l'incontro. La conferenza stampa si è concentrata sulla preparazione alla sfida, senza approfondimenti su altri aspetti della rosa o strategie.
Intervenuto nella consueta conferenza stampa della viglia, Fabio Pisacane, allenatore dei rossoblù, ha voluto presentare il match a tutti i giornalisti presenti, ma non solo. Il tecnico, ovviamente, ha voluto parlare anche del suo futuro. "Manca ancora una partita. Andiamo a Milano per fare la nostra gara e ora voglio finire il campionato. Con la società c'è un dialogo trasparente. Da parte mia c'è massima fiducia e ora bisogna capire la volontà del club". "Purtroppo non ci sarà Folorunsho per un risentimento muscolare, così come non ci saranno Felici e Pavoletti. Sarà assente anche Kiliçsoy, che ha richiesto un permesso per anticipare il rientro in Turchia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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