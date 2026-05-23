L'allenatore del Cagliari ha dichiarato che la squadra affronterà la partita contro il Milan senza modificare il proprio approccio, puntando a fare la propria gara. Ha inoltre confermato che il centrocampista Folorunsho non sarà disponibile per l'incontro. La conferenza stampa si è concentrata sulla preparazione alla sfida, senza approfondimenti su altri aspetti della rosa o strategie.

Intervenuto nella consueta conferenza stampa della viglia, Fabio Pisacane, allenatore dei rossoblù, ha voluto presentare il match a tutti i giornalisti presenti, ma non solo. Il tecnico, ovviamente, ha voluto parlare anche del suo futuro. "Manca ancora una partita. Andiamo a Milano per fare la nostra gara e ora voglio finire il campionato. Con la società c'è un dialogo trasparente. Da parte mia c'è massima fiducia e ora bisogna capire la volontà del club". "Purtroppo non ci sarà Folorunsho per un risentimento muscolare, così come non ci saranno Felici e Pavoletti. Sarà assente anche Kiliçsoy, che ha richiesto un permesso per anticipare il rientro in Turchia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cagliari, Pisacane: “Contro il Milan faremo la nostra gara. Folorunsho? Non ci sarà”

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