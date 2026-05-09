Cagliari Pisacane prima dell’Udinese | Mi auguro che la squadra scenda in campo con la mentalità di chi vuole vincere!

Prima della partita tra Cagliari e Udinese, il difensore e capitano della squadra ha espresso il desiderio che i suoi compagni scendano in campo con determinazione e voglia di vincere. La sfida, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526, si svolge in un momento chiave della stagione. Il tecnico del Cagliari ha commentato le caratteristiche della partita e le aspettative per il confronto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui