Milan-Cagliari di Serie A | la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE News

Alle 20:45 si gioca a San Siro Milan-Cagliari, ultima gara di Serie A della stagione. La partita si svolge senza pubblico e sarà trasmessa in diretta. Nessun dettaglio su formazione, risultato o altre novità disponibili al momento. La sfida conclude il campionato con i rossoneri e i sardi in campo per 90 minuti di gioco. La partita sarà seguita con aggiornamenti in tempo reale.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Loftus-Cheek, Modric, Ricci, Estupiñán, Pulisic, Balentien, R. Leão, Füllkrug. Allenatore: Allegri. CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro (Zappa), Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Se. Esposito; Borrelli (Mendy). A disposizione: Ciocci, Sherri, Raterink, Rodríguez, Zappa (Zé Pedro), Mazzitelli, I. Sulemana, Russo, Sulev, Albarracín, Felici, Grandu, Belotti, Mendy (Borrelli), Trepy. Allenatore: Pisacane. Le Top News della mattina sul Milan: dall'arrivo di Cardinale alle probabili formazioni contro il Cagliari, fino al ribaltone societario RIBALTONE MILAN: FURLANI ESAUTORATO, TARE HA PRESO FORZA. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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