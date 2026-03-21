Milan-Torino di Serie A | la partita di ‘San Siro’ in diretta | Live News
Alle 18:00 di oggi, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si svolge la partita tra Milan e Torino, due squadre di Serie A. I calciatori scendono in campo per la sfida che si gioca davanti ai tifosi presenti nello stadio. La partita viene trasmessa in diretta e seguita anche attraverso aggiornamenti live.
Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri. TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlašic; Simeone, Zapata. A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilic, Ilkhan, Tameze; Adams, Kulenovic. All.: Roberto D'Aversa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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