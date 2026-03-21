Milan-Torino di Serie A 0-0 | la partita di ‘San Siro’ in diretta | Live News

Alle 18:00 di oggi, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, si è disputata la partita di Serie A tra Milan e Torino, terminata con il punteggio di 0-0. Entrambe le squadre hanno affrontato il match senza segnare, e l’incontro si è svolto davanti a un pubblico presente sugli spalti. La partita è stata trasmessa in diretta e ha coinvolto i calciatori di entrambe le formazioni.

Il Torino continua a cercare il gol del vantaggio. Milan moscio, quasi mai sceso in campo Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri. TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlašic; Simeone, Zapata. A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilic, Ilkhan, Tameze; Adams, Kulenovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Torino di Serie A 0-0: la partita di ‘San Siro’ in diretta | Live News Articoli correlati Milan-Torino di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | Live NewsEcco le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. Milan-Verona di Serie A, la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE NewsIl Milan ritrova la vittoria dopo il pareggio contro il Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Napoli. MILAN-LECCE LIVE Segui la partita di Serie A con Rinaldo Morelli! Aggiornamenti e notizie su Milan Torino di Serie A 0 0 la partita... Temi più discussi: Milan-Torino, ecco come comprare i biglietti del match di San Siro; AC Milan-Torino, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri; Milan-Torino: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Milan-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Milan-Torino oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni ufficialiMilan-Torino è uno dei tre anticipi del sabato della 30ª Giornata di Serie A. La sfida di San Siro prenderà il via alle ore 18 e si potrà seguire in diretta TV e in streaming solo con DAZN. Leggi tutt ... fanpage.it Milan-Torino 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: fischio d’inizioLa diretta live di Milan-Torino di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #MilanTorino di #SerieA: la partita di ‘San Siro’ in diretta | Live News #SerieA #SempreMilan #ACMilan x.com Così il Mister nel pre-partita di #MilanTorino "Abbiamo parlato con Rafa e abbiam deciso insieme di tenerlo a riposo oggi. Ora recupererà in questi 20 giorni: non credo vada in nazionale, ha bisogno di recuperare..." "E' una partita importante, veniamo da u facebook