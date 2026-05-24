Milan-Cagliari di Serie A 1-1 | fischi a San Siro | LIVE News

Notizia in breve

La partita tra Milan e Cagliari, disputata a San Siro, si è conclusa con un punteggio di 1-1. La gara, ultima della stagione di Serie A, si è svolta alle 20:45. Durante l'incontro sono stati uditi fischi dai tifosi presenti allo stadio. La partita ha visto entrambe le squadre segnare un gol ciascuna. Non sono stati registrati eventi disciplinari o altre irregularità significative durante il match.