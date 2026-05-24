Milan-Cagliari di Serie A 1-1 | fischi a San Siro | LIVE News
La partita tra Milan e Cagliari, disputata a San Siro, si è conclusa con un punteggio di 1-1. La gara, ultima della stagione di Serie A, si è svolta alle 20:45. Durante l'incontro sono stati uditi fischi dai tifosi presenti allo stadio. La partita ha visto entrambe le squadre segnare un gol ciascuna. Non sono stati registrati eventi disciplinari o altre irregularità significative durante il match.
Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2025-2026: il LIVE testuale con del match dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla caccia di un posto in Champions. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Milan-Cagliari di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE NewsAlle 20:45 si gioca a San Siro Milan-Cagliari, ultima gara di Serie A della stagione.
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Discussione della partita: AC Milan vs Cagliari | Serie A | 24 Maggio 18:45 UTC reddit
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