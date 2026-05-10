Milan-Atalanta di Serie A 0-3 | pioggia di fischi a San Siro | LIVE News

Da pianetamilan.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20:45 si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la partita tra Milan e Atalanta, terminata con un risultato di 0-3 a favore della squadra ospite. Durante l'incontro, sono stati uditi numerosi fischi dai tifosi presenti in tribuna. La sfida ha visto l'Atalanta segnare tre reti nel corso dei novanta minuti, mentre il Milan non è riuscito a trovare la rete.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', si disputerà Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei rossoneri di Massimiliano Allegri verso la Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan atalanta di serie a 0 3 pioggia di fischi a san siro live news
© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta di Serie A 0-3: pioggia di fischi a San Siro | LIVE News
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MILAN-UDINESE 0-3: PIOGGIA DI FISCHI A SAN SIRO

Video MILAN-UDINESE 0-3: PIOGGIA DI FISCHI A SAN SIRO

Notizie correlate

Milan-Atalanta 0-3, i tifosi lasciano San Siro dopo il gol di Raspadori: pioggia di fischi per Leao | PM NewsNotte fonda per il Milan: Raspadori approfitta dell'errore di Leao e segna il 3-0 per l'Atalanta.

Milan-Atalanta di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | LIVE NewsMILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; R.

Argomenti più discussi: Milan-Atalanta oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Milan-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Milan-Atalanta: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Milan-Atalanta pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web