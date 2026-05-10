Milan-Atalanta di Serie A 0-3 | pioggia di fischi a San Siro | LIVE News
Alle ore 20:45 si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la partita tra Milan e Atalanta, terminata con un risultato di 0-3 a favore della squadra ospite. Durante l'incontro, sono stati uditi numerosi fischi dai tifosi presenti in tribuna. La sfida ha visto l'Atalanta segnare tre reti nel corso dei novanta minuti, mentre il Milan non è riuscito a trovare la rete.
Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', si disputerà Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei rossoneri di Massimiliano Allegri verso la Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MILAN-UDINESE 0-3: PIOGGIA DI FISCHI A SAN SIRO
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