Milan-Atalanta di Serie A 0-3 | pioggia di fischi a San Siro | LIVE News

Alle ore 20:45 si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la partita tra Milan e Atalanta, terminata con un risultato di 0-3 a favore della squadra ospite. Durante l'incontro, sono stati uditi numerosi fischi dai tifosi presenti in tribuna. La sfida ha visto l'Atalanta segnare tre reti nel corso dei novanta minuti, mentre il Milan non è riuscito a trovare la rete.

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