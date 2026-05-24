Milan-Cagliari | chiavi tattiche per la corsa alla Champions

Il Milan affronta l’ultima giornata di Serie A contro il Cagliari, con calcio d’inizio alle 20:45 a San Siro. La squadra rossonera cerca di ottenere i punti necessari per qualificarsi alla Champions League, mentre i sardi sono già retrocessi. La partita rappresenta l’ultimo impegno stagionale per entrambe le formazioni. Nessuna variazione di formazione è stata annunciata ufficialmente prima del fischio d’inizio. La gara si svolge senza pubblico presente, secondo le disposizioni vigenti.

L’angolo della partita. Oggi, domenica 24 maggio, il Milan scende in campo per l’ultima partita di Serie A contro il Cagliari, con fischio d’inizio fissato per le 20:45 a San Siro. Questa sfida rappresenta un crocevia fondamentale per i rossoneri, attualmente terzi in classifica e in cerca di punti cruciali per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League. L’attenzione è tutta puntata su come il Milan risponderà sotto pressione, dato che ogni punto potrebbe rivelarsi decisivo. La chiave tattica del match. Il Milan schiererà un 3-5-2, una formazione che offre solidità difensiva e permette di sfruttare le fasce con Saelemaekers e Bartesaghi sugli esterni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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