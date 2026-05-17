Milan | aggrappati alla corsa Champions

Il Milan continua a inseguire un posto in Champions League e, dopo aver vinto l’ultima partita contro il Genoa, il tecnico rossonero preferisce mantenere un atteggiamento prudente. La squadra ha conquistato tre punti importanti in trasferta, ma l’allenatore non si lascia andare a giudizi eccessivi. La classifica vede il Milan ancora in lotta, con obiettivi da raggiungere nelle prossime gare. La squadra si prepara a confronti decisivi nelle prossime settimane, mantenendo alta l’attenzione.

Il Milan resta aggrappato alla corsa Champions e Massimiliano Allegri, dopo il successo ottenuto a Marassi contro il Genoa, sceglie la linea della prudenza. Nessun entusiasmo fuori controllo, nessuna celebrazione anticipata: il tecnico rossonero ha chiesto alla squadra di mantenere alta la tensione in vista dell’ultima giornata contro il Cagliari, partita che potrebbe decidere l’intera stagione dei rossoneri. La vittoria in Liguria ha restituito ossigeno a un ambiente che nelle ultime settimane aveva vissuto momenti complicati. Il Milan arrivava infatti da un periodo molto difficile, caratterizzato da risultati altalenanti, proteste dei tifosi e dubbi crescenti sul futuro dello stesso Allegri. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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