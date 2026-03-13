Nel fine settimana del 13 marzo 2026, la Serie A si presenta con partite che potrebbero cambiare gli equilibri in classifica. L’Inter, che guida con sette punti di vantaggio, si prepara a sfidare l’Atalanta in una gara che potrebbe avere ripercussioni sulla corsa alla qualificazione in Champions League. Milan e altre squadre sono coinvolte in questa fase cruciale del campionato.

Il calendario della Serie A del weekend del 13 marzo 2026 promette di essere un termometro decisivo per la classifica, dove l’Inter deve difendere il suo vantaggio di sette punti contro l’Atalanta. Mentre il Milan sfida la Lazio in una gara che potrebbe ribaltare le posizioni per la Champions League, la Cremonese e la Fiorentina si scontrano in uno spareggio per evitare la zona retrocessione. La stagione calcistica italiana attraversa un momento di forte tensione competitiva, con squadre che cercano di confermare o modificare il proprio destino sportivo. Le sfide imminenti non sono solo partite isolate, ma tasselli fondamentali per definire chi salirà in Europa e chi rischia di scivolare verso i bassifondi del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A: Inter, Milan e la corsa alla Champions si decidono

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