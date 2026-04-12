Conte dopo Parma-Napoli | Errore l’approccio ma nulla da rimproverare ai ragazzi

Dopo la partita tra Parma e Napoli, l’allenatore ha commentato l’andamento dell’incontro sottolineando che l’approccio della squadra è stato sbagliato, ma ha anche precisato di non aver nulla da rimproverare ai giocatori. Ha analizzato con chiarezza le dinamiche del match, evidenziando gli errori commessi senza entrare in giudizi personali o motivazioni profonde, limitandosi a descrivere gli aspetti tecnici vissuti sul campo.

"> Antonio Conte analizza con lucidità il pareggio del suo Napoli al Tardini. Un 1-1 che rallenta la rincorsa, ma che non cambia la valutazione complessiva del tecnico, intervenuto ai microfoni di DAZN. «Sappiamo di dover raggiungere la quota Champions, è un punto che fa classifica», ha spiegato Conte, sottolineando come l’obiettivo principale resti ben saldo. L’allenatore azzurro, però, non nasconde il rammarico per l’avvio di gara: «Oggi non avremmo dovuto permettere al Parma di andare in vantaggio. C’è un filo leggero tra chi vince e chi non vince». Nonostante il risultato, il giudizio sulla squadra resta positivo: «Ho poco da dire ai ragazzi dal punto di vista dell’impegno e della determinazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Conte dopo Parma-Napoli: «Errore l’approccio, ma nulla da rimproverare ai ragazzi» Conte su Napoli-Roma: «Sensazioni buone dopo Como, poco ai ragazzi»In vista della sfida tra Napoli e Roma, il tecnico Antonio Conte presenta una lettura analitica e determinata della situazione, centrata sulla... Cremonese, l’analisi di Nicola dopo il Milan: “Oggi non ho nulla da dire ai miei ragazzi”Davide Nicola, allenatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è... CONTE: Dobbiamo mettere PRESSIONE a quelli DAVANTI | Interviste | Serie A Enilive | DAZN