I corpi di mia madre di mia sorella rapite non sono stati mai ritrovati La diagnosi di autismo di mio figlio? Non lo considero un bimbo sfortunato lo sono quelli che nascono sotto le bombe | parla Ainett Stephens

Ainett Stephens ha raccontato di aver perso la madre e la sorella, rapite e mai ritrovate. Ha anche parlato della diagnosi di autismo di suo figlio, affermando che non lo considera un bambino sfortunato, ma critica chi nasce in zone di guerra. La ex protagonista della televisione italiana ha condiviso queste parole in un’intervista, descrivendo momenti di dolore personale e riflessioni sulla condizione dei bambini in contesti di conflitto.

Ainett Stephens se la ricordano in tanti perché per un decennio buono, dal 2005, è stata una protagonista della tv italiana. Su tutti, il ruolo di Gatta nera nel programma Il Mercante in Fiera. “I bambini mi mandavano i loro disegni. Mi capita ancora di essere riconosciuta per strada da giovani uomini che ammettono di essersi presi una cotta per me da piccoli”: lo ricorda così quel momento di grandissima notorietà la ex modella 44enne, che al Corriere racconta anche passaggi molto intensi della sua vita. Nata in Venezuela “di fronte ai Caraibi”, la mamma che era “venditrice di elettrodomestici usati e scultrice, papà insegnante di fisica, chimica, matematica e inglese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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