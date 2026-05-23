Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027 ha iniziato il suo lavoro con la consegna del palco dell’Ariston qualche mese fa. Recentemente, è stato visto al Mi Ami, evento musicale, mentre cercava nuovi talenti per la prossima edizione del festival.

Stefano De Martino si prepara a Sanremo 2027 di concerto in concerto. Il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival continua ad apparire dove c'è musica. L'ultima apparizione è stata avvistato al Mi Ami Festival di Milano. Semplice spettatore? Forse, ma viene da pensare che, colui che deve scegliere il cast del prossimo Sanremo, sia uno spettatore interessato. Il lavoro del conduttore e direttore artistico del Festival 2027 è cominciato con il passaggio di consegne sul palco dell'Ariston qualche mese fa. Da allora per Stefano De Martino ogni momento è utile per ascoltare musica: è stato visto, lo ricorda la rivista Rolling Stone, ai concerti di Rosalía, Olivia Dean, Mace e al saggio dell’Accademia alla Scala. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefano De Martino al Mi Ami: a caccia di talenti per il prossimo Sanremo?

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