Si addormenta lasciando una candela accesa e il divano prende fuoco | paura in un appartamento in via Paoli

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile, un incendio si è sviluppato in un appartamento al piano terra di uno stabile in via Paoli. Le fiamme sono divampate dopo che qualcuno si è addormentato lasciando una candela accesa sul divano, che ha preso fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l'edificio. Nessuna persona è rimasta ferita.