Si addormenta lasciando una candela accesa e il divano prende fuoco | paura in un appartamento in via Paoli
Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile, un incendio si è sviluppato in un appartamento al piano terra di uno stabile in via Paoli. Le fiamme sono divampate dopo che qualcuno si è addormentato lasciando una candela accesa sul divano, che ha preso fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l'edificio. Nessuna persona è rimasta ferita.
Paura in via Paoli per un incendio divampato all'interno di un appartamento al piano terra di uno stabile nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 aprile. Secondo una prima ricostruzione, l’inquilino si sarebbe addormentato dimenticando una candela accesa che avrebbe incendiato il divano nel giro.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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