Metro Linea 1 Napoli da domani quattro giorni di chiusura anticipata | gli orari

Da lunedì 25 a giovedì 28 maggio 2026, la Metro Linea 1 di Napoli effettuerà una chiusura anticipata delle corse serali. Le ultime partenze da Piscinola e Centro Direzionale saranno anticipate per permettere lavori di verifica e manutenzione sulla linea. La modifica temporanea riguarda gli orari di chiusura, con le corse serali che partiranno prima rispetto al normale programma. La società di gestione ha comunicato che i servizi riprenderanno regolarmente il giorno seguente.

Anm comunica una modifica temporanea agli orari della Metro Linea 1 di Napoli. Da lunedì 25 a giovedì 28 maggio 2026 le ultime corse partiranno in anticipo da Piscinola e Centro Direzionale per consentire attività di verifica e manutenzione sulla linea. Nuove variazioni per il servizio della Metro Linea 1. ANM ha annunciato che, da lunedì 25 a giovedì 28 maggio 2026, la metropolitana anticiperà l’orario delle ultime corse serali. La decisione è stata presa per consentire verifiche tecniche, interventi di manutenzione lungo la linea e prove sul materiale rotabile. Irpinia, notte di scosse: terremoto 3.0 a Montefredane. Scuole chiuse in via precauzionale Salerno, rapina in sala scommesse: sequestrato un dipendente. 🔗 Leggi su 2anews.it

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