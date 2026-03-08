Metro Linea 1 di Napoli chiusura anticipata dal 9 al 12 marzo | gli orari delle ultime corse

Da lunedì a giovedì, la linea 1 della metropolitana di Napoli effettua una chiusura anticipata tra il 9 e il 12 marzo, a causa di lavori di verifica, manutenzione e prove sul materiale. Durante questi giorni, gli orari delle ultime corse vengono modificati rispetto ai normali orari di servizio. La chiusura anticipata riguarda tutti i tratti della linea, coinvolgendo le ultime partenze programmate.

Per lavori di verifica, manutenzione e prove materiale, da lunedì a giovedì la Linea 1 della metropolitana chiude prima. Le informazioni per i passeggeri. Attenzione ai pendolari e ai passeggeri della metropolitana napoletana. Anm comunica che dal 9 al 12 marzo 2026, da lunedì a giovedì, la Metro Linea 1 anticiperà le ultime corse della serata per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove sul materiale rotabile. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il Contact Center Anm al numero verde 800 639525, oppure seguire i profili social Facebook e X di @anmnapoli, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20. 🔗 Leggi su 2anews.it

