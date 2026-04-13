Metro Linea 1 chiusura anticipata per quattro giorni | gli orari

La metro Linea 1 di Napoli anticipa la chiusura quotidiana dal 13 al 16 aprile per lavori di manutenzione. Le corse di andata partono da Piscinola alle 20:46 e da Centro Direzionale alle 21:16, segnando un orario di chiusura anticipato rispetto al normale. Durante questi giorni, i treni non circoleranno oltre queste fasce orarie e saranno disponibili servizi sostitutivi o alternative di trasporto.

Metro Linea 1 di Napoli chiude prima dal 13 al 16 aprile per manutenzione: ultime corse da Piscinola 20:46 e Centro Direzionale 21:16. ANM informa che, da lunedì 13 a giovedì 16 aprile 2026, la Metro Linea 1 Napoli anticiperà la chiusura per consentire attività di verifica, manutenzione in linea e prove tecniche sul materiale rotabile. Le modifiche temporanee al servizio sono necessarie per effettuare controlli tecnici sulla linea e garantire standard elevati di sicurezza ed efficienza per i passeggeri. ANM invita gli utenti a programmare per tempo i propri spostamenti nei giorni interessati dalla variazione degli orari. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il contact center ANM al numero verde 800 639525 oppure consultare i profili social ufficiali Facebook e X @anmnapoli, attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 6.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Metro Linea 1, chiusura anticipata per quattro giorni: gli orari Napoli. Chiusura anticipata della Linea 1: orari e cause dello stop programmato #internapoli