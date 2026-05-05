Meteo Giuliacci | Punte di 30 gradi Dove sarà un weekend estivo ma poi

Le previsioni meteo indicano un weekend con temperature che raggiungeranno i 30 gradi in alcune zone, offrendo condizioni tipiche di una giornata estiva. Tuttavia, le condizioni meteo continueranno a mostrare una certa instabilità, con fasi di maltempo alternate a periodi più soleggiati. La primavera, secondo le ultime stime, mantiene un carattere variabile, con cambi repentini tra giornate perturbate e momenti di tempo più stabile.

Secondo le ultime previsioni meteo la primavera continua a mostrare il suo volto più instabile, alternando fasi perturbate a improvvisi ritorni di condizioni quasi estive. A fare il punto è la meteorologa Elena Rava di MeteoGiuliacci, che sottolinea come “a prova della dinamicità della stagione primaverile, dalla fase di maltempo che ci attenderà nei prossimi giorni torneremo al bel tempo con sole e caldo”. Il miglioramento sarà particolarmente evidente nel weekend. “Nella giornata di sabato 9 maggio avremo stabilità con sole e caldo garantiti da una nuova espansione dell'alta pressione”, spiega Rava. Le temperature saliranno sensibilmente, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, dove si potranno superare i 25°C.🔗 Leggi su Iltempo.it

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