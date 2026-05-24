Un'ondata di caldo intenso sta colpendo la penisola, con temperature che si aggirano tra i 28 e i 32 gradi. Tra poche ore, alcune zone potrebbero raggiungere i 35 gradi, superando la soglia del caldo impazzito. Le previsioni indicano un aumento rapido delle temperature nelle ore diurne. Le regioni più interessate sono quelle del centro e del sud, dove si prevede il picco massimo di calore. Nessuna pioggia prevista nelle prossime ore.

Un'ondata di caldo infuocato, con temperature che oscilleranno tra i 28 e i 32 gradi con picchi fino a 35 gradi. MeteoGiuliacci annuncia l'arrivo, anticipato e improvviso, dell'estate su buona parte dell'Italia. E non sono i soli esperti meteo a farlo. Il fine settimana in corso ha sancito un cambio di scenario radicale sull'Italia, segnando l'ingresso prepotente della prima vera e intensa ondata di calore della stagione. Un vasto e potente anticiclone di origine subtropicale si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione e catapultando la Penisola in un clima prettamente estivo, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meteo Giuliacci, caldo impazzito: dove si sfonderanno i 35 gradi tra poche ore

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Meteo fino15 dic. Inverno vero ma non ovunque

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