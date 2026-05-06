Meteo Mario Giuliacci stravolge il quadro | Dove si toccheranno i 30 gradi

Le previsioni del tempo si sono modificate, con un esperto che annuncia un aumento delle temperature e condizioni di stabilità dopo un periodo di maltempo. Nei prossimi giorni, si prevede che le temperature possano raggiungere i 30 gradi in alcune zone, segnando un cambiamento rispetto alle recenti fasi di pioggia e temporali. La situazione meteorologica resta comunque soggetta a variazioni tipiche della primavera.

A conferma della tipica variabilità primaverile, dopo la fase di maltempo attesa nei prossimi giorni torneranno condizioni decisamente più stabili, con sole e temperature in netto aumento. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, si tratterà però, con ogni probabilità, di una parentesi breve: le ultime previsioni indicano infatti un nuovo peggioramento in arrivo dall’Atlantico. La giornata di sabato 9 maggio sarà caratterizzata da tempo stabile su tutta la Penisola grazie a una nuova espansione dell’alta pressione. Il sole sarà protagonista e le temperature saliranno sensibilmente, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, dove si registreranno valori superiori ai 25°C.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci stravolge il quadro: "Dove si toccheranno i 30 gradi" Notizie correlate Meteo, cambia tutto in Italia: ecco dove si toccheranno anche 20 gradiCambio di scenario sul fronte meteo: dopo giorni segnati da piogge e vento, sull’Italia si afferma l’Anticiclone delle Azzorre, destinato a riportare... Meteo Giuliacci: "Punte di 30 gradi". Dove sarà un weekend estivo, ma poi...Secondo le ultime previsioni meteo la primavera continua a mostrare il suo volto più instabile, alternando fasi perturbate a improvvisi ritorni di...