Nelle prossime ore, una massa d’aria subtropicale interesserà la Pianura Padana, portando temperature massime che potranno raggiungere i 32 gradi. Lo zero termico in montagna supererà i 4.000 metri, indicando un significativo surriscaldamento dell’aria. La presenza di questa bolla calda potrebbe causare una subsidenza, che influenzerà le condizioni meteorologiche del fine settimana. Questi cambiamenti sono legati a un'onda di calore proveniente da sud e alla presenza di alta pressione in quota.

? Domande chiave Come influenzerà la subsidenza il meteo del prossimo fine settimana?. Perché lo zero termico supererà i 4000 metri in montagna?. Quale ruolo gioca il fenomeno El Niño nel cambio climatico?. Dove colpirà con più intensità la bolla di aria subtropicale?.? In Breve Subsidenza e bolla anticiclonica porteranno temperature fino a 32 gradi tra 22 e 24 maggio.. Zero termico in alta quota supererà i 4000 metri sulle Alpi nel fine settimana.. Modelli ECMWF e GFS confermano il cambio di circolazione verso metà settimana.. Fenomeno El Niño e piogge recenti influenzano l'attuale andamento meteorologico mediterraneo.. Tra venerdì 22 e sabato 23 maggio le temperature in Pianura Padana saliranno fino a 32 gradi, segnando una svolta climatica dopo le recenti perturbazioni che hanno colpito il Nord Italia con temporali e tornado. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, arriva la bolla subtropicale: in Pianura Padana fino a 32 gradi

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