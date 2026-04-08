Sul fronte del calciomercato, la Juventus sta lavorando alle operazioni per rafforzare l’attacco, con Kolo Muani tra i principali obiettivi. La società segue attentamente le trattative e tiene sotto controllo le varie situazioni di mercato, aggiornando sui progressi e sugli incontri avvenuti con gli agenti dei giocatori. Le trattative sono in corso e gli sviluppi vengono comunicati in tempo reale attraverso fonti ufficiali e indiscrezioni di settore.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: le mosse per l’attacco, Kolo Muani sempre in pole

Calciomercato Juve LIVE: contatti col Tottenham per Kolo Muani. Le altre opzioni per l’attaccoTonali Juve: c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione.

Kolo Muani Juventus, il francese resta in pole position per l’attacco bianconero. Le ultime novità sul giocatore e sulle mosse di Comollidi Francesco SpagnoloKolo Muani Juventus, il francese resta in pole position per rinforzare l’attacco bianconero.

Temi più discussi: Gli obiettivi di mercato della Juve: nel mirino alcuni big che saranno liberi a costo zero; Chi è Ottolini, come ha costruito il Genoa e come costruirà la Juve; Perché Spalletti non rinnova con la Juventus? Incertezze e piani di mercato; L'occhio Juve... allo Stadium: Maxi tentazione per Spalletti, la non priorità e Nunez a un quarto!.

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Calciomercato Juventus, le ultime su Palestra, Guerreiro, Nunez e SenesiIl calciomercato della Juventus si muove su diversi calciatori interessanti, le ultime su Palestra, Guerreiro, Nunez e Senesi. juvelive.it

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