Corriere dello Sport – Kolo Muani in pole spunta anche Gonzalo Garcia | la lista di mercato della Juve tutti i nomi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i nomi sotto considerazione per rinforzare l’attacco della Juventus c’è anche quello di Gonzalo Garcia. La società sta valutando diverse opzioni e ha in lista anche Kolo Muani, che al momento sembra in pole position. La rosa dei candidati si arricchisce di un nome nuovo, mentre le decisioni definitive sono ancora da prendere.

2026-05-03 09:53:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: Fra i nomi valutati per l’attacco della Juventus c’è anche quello di Gonzalo Garcia. L’attaccante del Real Madrid – protagonista soprattutto al Mondiale per Club – è stato accostato a gennaio, quando non c’erano i presupposti per acquistarlo. Piace e potrebbe essere una mossa alla Morata – più di dieci anni più tardi – cioè un acquisto a titolo definitivo, sì, ma con la recompra a favore dei blancos, con una cifra (parecchio) più alta. La concorrenza è però nutrita e lo stesso Garcia vorrà valutare qual è il miglior progetto per il suo futuro prossimo. È stato proposto Nicholas Jackson, ma è difficile per i costi molto alti, mentre Kolo Muani è la prima scelta.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Kolo Muani in pole, spunta anche Gonzalo Garcia: la lista di mercato della Juve, tutti i nomi Notizie correlate Gonzalo Garcia insidia Kolo Muani: la Juve studia un affare alla Morata con il Real MadridDavid, quale futuro? Due club in pressing e la reale posizione della Juventus verso il canadese Rinnovo Vlahovic, sponsor Spalletti ma il club vuole... Leggi anche: Gonzalo Garcia nuovo obiettivo per l’attacco Juve: idea formula Morata e Kolo Muani ora è meno certo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juve riecco Kolo Muani: quanto chiede il Psg dopo l'anno di prestito al Tottenham. E Lewandowski...; Dalle uscite di Openda e David agli ingressi di Kolo Muani o Garcia: i possibili movimenti della Juventus; Kolo Muani in pole, spunta anche Gonzalo Garcia: la lista di mercato della Juve, tutti i nomi; Juventus, torna di moda Kolo Muani: le ultime. Juventus, non solo Kolo Muani: spunta l’alternativa dal Real MadridKolo Muani alla Juventus - La prima scelta per il futuro centravanti della Juventus resta Kolo Muani, ma adesso c'è anche un piano B: gioca nel Real Madrid ... fantamaster.it Gonzalo Garcia insidia Kolo Muani: la Juventus valuta un’operazione in stile Morata con il Real Madrid. I dettagliGonzalo Garcia insidia Kolo Muani: la Juventus valuta un’operazione in stile Morata con il Real Madrid. I dettagli ... calcionews24.com Juventus, non solo Kolo Muani Spunta l’alternativa dal Real Madrid https://bit.ly/4tnkX8Y - facebook.com facebook