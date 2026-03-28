Sul suo canale Youtube, Musmarra ha condiviso dettagli sul mercato dell’Inter durante la scorsa estate, rivelando che l’affare per Koné dalla Roma non si è concretizzato a causa di una decisione presa dall’Inter stessa. La comunicazione si concentra su una spiegazione legata alle operazioni di mercato e alle trattative che si sono svolte in quel periodo, senza approfondire altri aspetti o coinvolgimenti.

di Francesco Aliperta Musmarra, sul suo canale Youtube, ha parlato del mercato dell’Inter e rivelato un retroscena della scorsa estate. Si preannuncia una sessione estiva decisamente movimentata per l’Inter di Cristian Chivu. Attraverso il suo canale YouTube, il giornalista Alfio Musmarra ha fatto il punto sulle strategie di Marotta e Ausilio, confermando come alcuni nomi siano rimasti scolpiti sul taccuino della dirigenza. Il profilo più caldo resta quello di Moussa Diaby: dopo il tentativo a vuoto di gennaio, quando i nerazzurri offrirono «35 milioni di euro con diritto di riscatto con obbligo a determinate condizioni», lo scenario è cambiato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Musmarra rivela il retroscena: «L’Inter aveva preso Koné dalla Roma in estate, ecco perché saltò l’affare…»

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