Max Verstappen si è mostrato molto arrabbiato dopo le qualifiche del Gran Premio della Cina, arrivando solo ottavo. Durante la sessione, il pilota ha dichiarato di non poter spingere come vorrebbe perché la macchina risulta inguidabile. La gara si svolge sul circuito di Shanghai e rappresenta il secondo appuntamento del campionato mondiale 2026 di Formula 1.

Un furibondo Max Verstappen si è dovuto accontentare solo dell’ottava piazza in occasione delle qualifiche valide per il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul circuito di Shanghai. L’ex Campione del Mondo ha dovuto fare i conti con le prestazioni oltremodo problematiche della sua vettura, reputata da lui stesso “inguidabile” una volta arrivato ai microfoni della zona mista: “ Non sono soddisfatto, ad essere onesto – ha detto Verstappen ai media – Abbiamo cambiato tante cose sulla macchina per vedere se facevano la differenza, ma siamo ancora fuori dalla nostra posizione. La macchina è completamente inguidabile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen furibondo: “Non posso spingere, la macchina è inguidabile”

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MAX VERSTAPPEN Driving EVERY RANDOM THING (Except an F1 Car) for 10 Minutes

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