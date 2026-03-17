La Ferrari ha annunciato un filming day a Monza, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività in vista delle prossime gare. La scuderia di Maranello ha deciso di concentrare le sessioni di test in questa pista, puntando a migliorare le proprie prestazioni e a rafforzare la propria posizione nel campionato di Formula 1. La scelta arriva in un momento strategico della stagione.

La Ferrari non vuole mollare la presa sulla Mercedes. La scuderia di Maranello, infatti, ha dato il via nel migliore dei modi alla propria stagione. La SF-26 ha subito dimostrato di essere una vettura competitiva e solida con l’unica sfortuna di trovarsi contro una W17 che al momento appare imprendibile. In poche parole il team capeggiato da Frederic Vasseur ha fatto le cose per bene nel corso dell’inverno, ma a Brackley hanno saputo fare ancora meglio, con una Power Unit che per ora fa la differenza. La scuderia del Cavallino Rampante, come detto, vuole spingere sin da subito e non lasciare nulla di intentato dopo un 2025 disastroso. La Ferrari ha già proposto alcune soluzioni tecniche interessanti, su tutte l’ormai celebre ala “Macarena” che potrebbe dare un bel vantaggio sui tratti più veloci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, la Ferrari vuole continuare a spingere e fissa un importante filming day a Monza

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