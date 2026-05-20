Maturità 2026 gli studenti cambiano le carte in tavola | Verga e Pascoli sorpassano D’Annunzio L’IA sale tra i temi più attesi

A trenta giorni dall’inizio degli esami di maturità, gli studenti si preparano con nuovi pronostici e scelte di argomenti. I temi più attesi tra i candidati sono ora legati a Verga e Pascoli, che hanno superato D’Annunzio nelle preferenze. Tra le materie più discusse ci sono anche le tracce sull’intelligenza artificiale, che si posiziona tra gli argomenti più richiesti. La selezione dei temi cambia in vista della prova, con i ragazzi che sembrano orientarsi verso autori e temi diversi rispetto agli anni passati.

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