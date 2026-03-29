Imma Tataranni addio la sesta stagione non si farà De Mola | Ipotesi film su Imma con Vanessa Scalera

Il finale di Imma Tataranni 5 segna la chiusura della serie tv. Vanessa Scalera lascia il ruolo del sostituto procuratore. La Rai sta valutando se attingere ancora all'universo creato da Mariolina Venezia. Su Fanpage.it, lo sceneggiatore Salvatore De Mola commenta i possibili scenari futuri: "Come diceva Califano, non escludo il ritorno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Imma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia l’addio dopo la quinta stagioneImma Tataranni: Vanessa Scalera annuncia che la quinta stagione sarà l'ultima per lei.

Una selezione di notizie su Imma Tataranni

Temi più discussi: Imma Tataranni 5, Vanessa Scalera e il finale della serie TV: Era giusto farlo. Poi chiarisce il motivo dell'addio; Ecco come finisce per sempre Imma Tataranni, stasera in tv e streaming; Vanessa Scalera su Rocco Papaleo: Bacia benissimo. Poi sull'addio a Imma Tataranni: Tirare la corda non fa bene; Vanessa Scalera: Vivo in una calda estate d’amore. L'addio a Imma Tataranni? Non sono pentita.

Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntataImma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata della fiction con Vanessa Scalera del 29 marzo 2026. Le info ... tpi.it

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