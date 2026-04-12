La Salita l’attore Massimiliano Gallo presenta il suo debutto alla regia

Il Cinema Teatro Delle Arti si appresta ad accogliere un evento speciale con la presentazione del primo film diretto dall’attore Massimiliano Gallo. La serata sarà dedicata alla proiezione e alla discussione del suo debutto alla regia, annunciato recentemente dall’attore stesso. L’occasione rappresenta un momento importante per il cinema locale, attirando appassionati e addetti ai lavori interessati a scoprire il nuovo progetto del protagonista.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Cinema Teatro Delle Arti si prepara ad ospitare un appuntamento imperdibile. Lunedì 13 aprile, alle ore 21.00, sarà ospite in sala Massimiliano Gallo per presentare la sua opera prima dietro la macchina da presa: “La Salita”. Il film, prodotto da Panamafilm, F.A.N. e Rai Cinema, racconta una storia di formazione e speranza ambientata nel 1983 nell’isola di Nisida. Al centro della narrazione, l’incontro tra i giovani detenuti del carcere minorile e il senatore Eduardo De Filippo, che proprio in quegli anni istituì un laboratorio teatrale all’interno dell’istituto per offrire ai ragazzi una reale possibilità di riscatto attraverso l’arte.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “La Salita”, l’attore Massimiliano Gallo presenta il suo debutto alla regia Leggi anche: Cinema, debutto alla regia di Massimiliano Gallo con il film “La salita” Leggi anche: 'La salita', il regista e attore Massimiliano Gallo interverrà in sala prima della proiezione