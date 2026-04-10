' La salita' il regista e attore Massimiliano Gallo interverrà in sala prima della proiezione

Sabato 11 aprile, prima della proiezione delle 18.10, un attore e regista interverrà al Multicinema Galleria di Bari. L’intervento prevede la presentazione del suo primo film come regista, intitolato «La salita», e sarà accompagnato da un dialogo con una giornalista. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolgerà in sala prima dell’inizio dello spettacolo.

Sabato 11 aprile, all’inizio dello spettacolo delle 18.10, l’attore e regista Massimiliano Gallo interverrà al Multicinema Galleria di Bari per presentare il suo primo film alla regia, «La salita», in dialogo con la giornalista Alessandra Montemurro. Il lungometraggio è stato presentato nel 2025. 🔗 Leggi su Baritoday.it Massimiliano Gallo, intervista al regista del film La salita: “Dove finisce la noia, comincia la speranza”Per Massimiliano Gallo il punto non è mai stato raccontare una storia, ma capire perché quella storia oggi non può più restare in silenzio. Leggi anche: Cinema, debutto alla regia di Massimiliano Gallo con il film “La salita” Temi più discussi: Massimiliano Gallo debutta alla regia con La Salita: Arte e bellezza possono salvare i ragazzi | VIDEO e FOTO; Massimiliano Gallo, intervista al regista del film La salita: Dove finisce la noia, comincia la speranza; La Salita: recensione del primo film da regista di Massimiliano Gallo sul potere salvifico del teatro; Massimiliano Gallo parla de La salita al BIF&ST 2026. Massimiliano Gallo, intervista al regista del film La salita: Dove finisce la noia, comincia la speranzaL’attore esordisce alla regia con La salita, un film sulla bellezza del teatro che entra dove non dovrebbe e cambia ciò che sembra già scritto ... virgilio.it INTERVISTE I Massimiliano Gallo e La salita: il potere dell’arte che trasformaROMA – Due mondi, un’unica tensione verso la rinascita. Con La salita, Massimiliano Gallo trasforma la propria esperienza di attore in un racconto cinematografico intenso, capace di parlare di arte, r ... msn.com LA SALITA di Massimiliano Gallo dal 9 aprile al cinema (foto di Anna Camerlingo) https://www.napolinelcinema.it/la-salita-di-massimiliano-gallo-la-lezione-di-eduardo-come-faro-per-un-film-sincero-e-appassionato/ - facebook.com facebook “Il modo di raccontare Napoli è quello di Pino Daniele e Massimo Troisi: senza retorica, senza mai compiacersi e senza la paura di essere giudicati”: Massimiliano Gallo racconta il suo debutto da regista con il film “La salita”, a #EffettoNotte Domani #10april x.com