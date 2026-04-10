' La salita' il regista e attore Massimiliano Gallo interverrà in sala prima della proiezione

Da baritoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 aprile, prima della proiezione delle 18.10, un attore e regista interverrà al Multicinema Galleria di Bari. L’intervento prevede la presentazione del suo primo film come regista, intitolato «La salita», e sarà accompagnato da un dialogo con una giornalista. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolgerà in sala prima dell’inizio dello spettacolo.

Sabato 11 aprile, all’inizio dello spettacolo delle 18.10, l’attore e regista Massimiliano Gallo interverrà al Multicinema Galleria di Bari per presentare il suo primo film alla regia, «La salita», in dialogo con la giornalista Alessandra Montemurro. Il lungometraggio è stato presentato nel 2025. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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