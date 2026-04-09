Il partito Forza Italia sta portando avanti un processo di rinnovamento avviato da Marina Berlusconi. Dopo la decisione di Maurizio Gasparri di lasciare il ruolo di capogruppo al Senato, è stato annunciato che anche il suo omologo alla Camera si dimetterà. La strategia prevede un cambiamento nelle figure di leadership, con l'obiettivo di rinnovare la struttura interna del partito.

Procede spedito il progetto di rinnovamento del partito voluto da Marina Berlusconi: dopo l'addio di Maurizio Gasparri da capogruppo forzista al Senato, lascerà anche il suo omologo alla Camera. Per lui pronto un posto da sottosegretario. Intanto, è atteso l'incontro tra la figlia del Cavaliere e Tajani per parlare della stagione congressuale di Forza Italia Proseguono le pulizie di primavera in casa Forza Italia. Mentresi attende l’incontro tra Marina Berlusconi e il leader Antonio Tajani, la presidente di Fininvest, ormai sempre più punto di riferimento dell’area critica, porta a casa un altro successonel solco del rinnovamento del partito, seguito alla vittoria del “No” al referendum sulla Giustizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Forza Italia, continua il rinnovamento di Marina Berlusconi: addio anche a Barelli, si punta a Costa

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Tajani minaccia l'addio a Forza Italia per salvare il consuocero Barelli, nel mirino di Marina BerlusconiAntonio Tajani minaccia l‘addio a Forza Italia per salvare il consuocero Paolo Barelli.

Temi più discussi: Forza Italia, faccia a faccia Tajani-Marina Berlusconi sul rinnovamento del partito; Forza Italia continua a perdere candidati: Rebecchini lascia; Da Roma a Prato, Marina Berlusconi non molla Forza Italia; Tassa Ue sugli extraprofitti, Forza Italia si smarca subito: Misura non sia punitiva, costruirla insieme alle imprese.

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La Segretaria Comunale di Forza Italia Siena commenta l'elezione di Maurizio Gasparri alla Presidenza della Commissione Esteri del Senato - facebook.com facebook

Secondo i giornali pure il capogruppo di Forza Italia alla Camera Barelli, consuocero di Tajani lascerà il posto ma come Gasparri sarà premiato, in questo caso al governo. A sostituirlo pare sarà @Enrico__Costa che non è stato manco eletto con Forza Italia... x.com