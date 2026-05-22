Incontri | Maria Chiara Carrozza torna alla Scuola Sant’Anna per parlare del libro ‘Quanto vale la conoscenza’

Lunedì 25 maggio alle 17, presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, si terrà un incontro con Maria Chiara Carrozza, che tornerà a parlare del suo libro ‘Quanto vale la conoscenza’. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in presenza. La docente e ricercatrice, nota per il suo contributo nel campo della ricerca e dell’istruzione, discuterà del testo e delle tematiche affrontate nel volume. L’appuntamento si inserisce in una serie di incontri organizzati dalla scuola.

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Ritorno alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per Maria Chiara Carrozza che lunedì 25 maggio alle ore 17.30, presso l’Aula Magna della sede centrale (piazza Martiri della Libertà 33), parlerà del suo ultimo libro ‘Quanto vale la conoscenza. Cinque lezioni per la ricerca del futuro’ edito da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Anna Chiara Venturini presenta il suo libro 'Maria Waldmann Massari, una camelia d'inverno'Ultimo appuntamento per questa stagione della rassegna 'Storie d'Opera, la lirica raccontata nei libri', sabato 16 (ore 17) al Ridotto del Teatro... Maria Chiara Carrozza alle OblateFirenze, 15 maggio 2026 - Martedì 19 maggio Maria Chiara Carrozza presenta alle Oblate il suo libro "Quanto vale la conoscenza" (Egea editore),... Maria Chiara Carrozza alle OblateMartedì prossimo alle 18 la fisica presenterà il suo libro Quanto vale la conoscenza, nell'ambito della rassegna Identities. Leggere il contemporaneo ... lanazione.it A Palazzo Ducale la scienza apre le sue stanze delle meraviglieRitorna a Palazzo Ducale di Genova il ciclo Scienza condivisa, curato da Alberto Diaspro. La serie 2026 si intitola Le stanze delle meraviglie: l'idea è quella di una Wunderkammer che ogni martedì ... rainews.it