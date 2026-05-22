Iran media | ‘Annuncio accordo con Usa nelle prossime ore e subito in vigore’

Secondo alcuni media in Iran, un accordo tra le autorità locali e gli Stati Uniti potrebbe essere annunciato nelle prossime ore e potrebbe entrare subito in vigore. In parallelo, il segretario di Stato ha dichiarato che bisogna considerare un piano alternativo nel caso in cui lo stretto di Hormuz non venga riaperto. La questione delle rotte strategiche e delle relazioni diplomatiche tra le due parti rimane al centro di alcune tensioni nel settore energetico e geopolitico.

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