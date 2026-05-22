Iran media | ‘Annuncio accordo con Usa nelle prossime ore e subito in vigore’
Secondo alcuni media in Iran, un accordo tra le autorità locali e gli Stati Uniti potrebbe essere annunciato nelle prossime ore e potrebbe entrare subito in vigore. In parallelo, il segretario di Stato ha dichiarato che bisogna considerare un piano alternativo nel caso in cui lo stretto di Hormuz non venga riaperto. La questione delle rotte strategiche e delle relazioni diplomatiche tra le due parti rimane al centro di alcune tensioni nel settore energetico e geopolitico.
"serve iniziare a pensare al piano B se non riaprono Hormuz", avverte il segretario di Stato americano Marco Rubio, mentre gli Emirati fanno sapere che "la possibilità di arrivare a un accordo è di 50 e 50" Si prepara la risposta in quel dell’Iran alla “lettera di intenti” inviata dagli Usa per mettere fine alla guerra. All’orizzonte, però, resta incandescente lo scontro sulle scorte di uranio altamente arricchito che Washington ha più volte ribadito escludere dalle concessioni al Paese degli ayatollah. In ogni caso, sullo sfondo resta la necessità impellente per entrambe le parti pur di quanto facciano trapelare, di raggiungere un accordo. Gli Stati Uniti “sperano di raggiungerlo” per la riapertura dello Stretto di Hormuz e l’abbandono delle ambizioni nucleari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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