A Washington sono iniziati i negoziati tra Israele e Libano per cercare di raggiungere un cessate il fuoco. Il Segretario di Stato americano ha dichiarato che questi colloqui rappresentano un processo e non un evento, aggiungendo che le complessità della questione non saranno risolte nelle prossime sei ore. La discussione si svolge in un contesto di tensione tra le due parti, con l’obiettivo di trovare una soluzione duratura.

Home > Video > Sono iniziati a Washington i negoziati tra Israele e Libano per arrivare al cessate il fuoco. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha afferma che questi storici colloqui di pace sono un “processo, non un evento”. “Siamo consapevoli di avere alle spalle decenni di storia e complessità che ci hanno condotto a questo momento unico. Si tratta di porre fine in modo definitivo a 20 o 30 anni di influenza di Hezbollah. Tutte le complessità della questione non saranno risolte nelle prossime sei ore, ma possiamo iniziare ad andare avanti per creare il quadro in cui possa accadere qualcosa di molto positivo”, ha affermato Rubio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, il segretario Usa Rubio: "Le complessità della questione non saranno risolte nelle prossime 6 ore"

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