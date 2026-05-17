Le prime parole di Sal Da Vinci dopo il quinto posto all'Eurovision 2026 | Porterò il vostro amore con me per sempre

Sal Da Vinci si è classificato quinto all'Eurovision Song Contest con la canzone "Per sempre sì". L'artista ha pubblicato su Instagram parole colme di gratitudine per tutti coloro che lo hanno sostenuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Le prime parole di Sal Da Vinci dopo aver vinto Sanremo

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