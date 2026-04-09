Dopo la conclusione del Festival di Sanremo, dove ha vinto con il suo brano, Sal Da Vinci si prepara a partecipare all’Eurovision 2026. L’artista napoletano si è espresso per la prima volta dopo il successo, confermando il suo ruolo di favorito per la competizione europea. La sua presenza sul palco internazionale rappresenta un passo importante nella sua carriera, mentre l’attenzione si concentra sulla sua futura esibizione.

Il sipario sul Festival di Sanremo è calato da poco più di un mese con il trionfo di Sal Da Vinci, ma per l’artista partenopeo la vera sfida internazionale è solo all’inizio. Con la vittoria all’Ariston, il cantante ha ottenuto il pass per rappresentare l’Italia nella 70esima edizione dell’ Eurovision Song Contest, che quest’anno trasformerà la Wiener Stadthalle di Vienna nel tempio della musica europea dal 12 al 16 maggio 2026. I pronostici della vigilia e i dati delle piattaforme di streaming non lasciano spazio a dubbi. Sal Da Vinci è attualmente il grande favorito. Il suo brano, Per sempre sì, sta scalando le classifiche mondiali, risultando la traccia più ascoltata su Spotify tra tutte quelle in competizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 resta il favorito: le sue prime parole

Sanremo 2026: il vincitore secondo il televoto e le prime parole di Sal Da VinciIl Festival di Sanremo 2026 si è ufficialmente concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, che con “Per Sempre Sì” ha conquistato il primo posto...

Sal Da Vinci sbarca all’Eurovision, la presentazione ai fan austriaci. Ma quanto è favorito per i bookmaker? – Il video«Ciau guagliù!» Così Sal Da Vinci, fresco di vittoria dal Festival di Sanremo, si presenta in un video lanciato al canale televisivo austriaco Orf.

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EUROVISION, SAL DA VINCI DOMINA: È SEMPRE IL PIÙ ASCOLTATO SU SPOTIFY Il percorso verso l’Eurovision 2026 continua a parlare italiano. Sal Da Vinci si conferma protagonista assoluto anche fuori dal palco. “Per sempre sì” è il brano più ascoltato s - facebook.com facebook