In quali strade iniziano i lavori di manutenzione straordinaria | in provincia di Bologna investiti quasi 10 milioni di euro

Da lunedì 16 marzo sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni su varie strade provinciali nella provincia di Bologna. L’intervento coinvolge diverse vie e ha un valore complessivo di quasi 10 milioni di euro. La riqualificazione riguarda principalmente tratti di strada che necessitano di interventi urgenti. Gli interventi sono stati avviati in più zone della provincia.

Bologna, 17 marzo 2026 – Sono iniziati lunedì 16 marzo i lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni su diverse strade provinciali di Bologna, con un i nvestimento complessivo vicino ai 10 milioni di euro. La cifra comprende 2 milioni di euro messi dalla Città metropolitana e 8 milioni provenienti dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il sindaco di Zola, Dall’Omo. “Sforzo rilevante per migliorare le condizioni della viabilità”. Il sindaco di Zola Predosa, Davide Dall’Omo, delegato alle Infrastrutture metropolitane, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Si tratta di uno sforzo rilevante per migliorare le condizioni della viabilità in diversi punti del nostro territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In quali strade iniziano i lavori di manutenzione straordinaria: in provincia di Bologna investiti quasi 10 milioni di euro Articoli correlati Nel 2025 dalla Fondazione quasi 10 milioni di euro investiti sul territorio piacentinoÈ ancora una volta un contributo di rilievo, a favore della comunità, quello che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha assicurato al territorio... Leggi anche: Manutenzione strade, ecco cosa fare con i 10 milioni di euro di mutuo