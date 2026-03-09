Il Partito Democratico in provincia di Agrigento ha confermato il sostegno a Michele Sodano come candidato sindaco, mentre il Centrodestra mantiene posizioni separate e non si allea. Il partito si dice unito e pronto a partecipare alle prossime amministrative insieme agli altri membri della coalizione, senza contestazioni o contrasti interni. Le elezioni si avvicinano e le forze politiche si preparano a presentare le proprie candidature.

L'Area Progressista mira ad avere 5 liste, mentre sull'altro "fronte" ci sono già elenchi che puntano ad ottenere anche 3-4mila voti ciascuna “Nessuno contrasto e nessuna contestazione. Il Pd in provincia di Agrigento è più unito che mai e si andrà alle urne insieme agli altri partiti della coalizione alle prossime amministrative”. E’ questa in sintesi la dichiarazione che è stata rilasciata da Sergio Lima della segreteria regionale del Pd, al termine dell’incontro tenuto ieri ad Agrigento per illustrare gli accordi presi a livello regionale con gli altri partiti della coalizione. “E’ stato approvato un documento di disponibilità a ragionare con il candidato sindaco Michele Sodano che diventa il candidato unico della coalizione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Michele Sodano sembra unire i Progressisti, Centrodestra in tilt su Lillo Sodano e rispunta il nome di FirettoSi prevedono scenari nuovi, e probabilmente definitivi, per l’elezione del sindaco di Agrigento sia nel Centrosinistra che nel Centrodestra.

Niente Campo Largo per Controcorrente di Ismaele La Vardera, Michele Sodano è il candidato sindacoIl movimento creato dal deputato Ars, ex Iena, andrà da solo alle amministrative di primavera.

Tutti gli aggiornamenti su Michele Sodano.

Temi più discussi: Il Pd ha deciso: sì al candidato sindaco Michele Sodano, il Centrodestra resta su strade parallele; Mpa e Forza Italia a Roma per sciogliere il nodo candidato sindaco, l'Area Progressista con Michele Sodano; Il countdown del Centrosinistra è scattato: 48 ore per blindare la candidatura unica di Michele Sodano; Hanno paura di Michele Sodano: Lo Verde schernisce il Centrodestra e bolla come fallimentare l'era Micciché.

Il countdown del Centrosinistra è scattato: 48 ore per blindare la candidatura unica di Michele SodanoNella riunione di ieri sera è sparito dal tavolo delle discussioni il nome di Roberta Lala che era stato avanzato la scorsa settimana da Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista ... agrigentonotizie.it

Controcorrente annuncia il proprio candidato sindaco: è Michele SodanoIl movimento di Ismaele La Vardera lancia la candidatura a sindaco di Michele Sodano. Si sgretola pezzo dopo pezzo anche l’area progressista ad Agrigento ... grandangoloagrigento.it

Il PD ha avanzato la candidatura di Antonella Russo a Messina e di Vladimiro Crisafulli ad Enna. Ad Agrigento è in corsa Michele Sodano, di Controcorrente - facebook.com facebook

Amministrative Agrigento 2026, Ida Carmina: «Serve un progetto alternativo». Oggi nuovo tavolo su Michele Sodano x.com