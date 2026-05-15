Sul tappeto rosso di Cannes, l’attore è stato visto insieme alla fidanzata, una modella brasiliana di 30 anni, mentre si faceva strada tra i fotografi. La coppia si è presentata mano nella mano, attirando l’attenzione dei presenti. La manifestazione, che si tiene nella località francese, ha visto la proiezione del film “Histoires parallèles”, diretto da Asghar Farhadi, con una presenza di pubblico e media molto intensa.

C annes (Francia), 15 mag. (askanews) – Cast stellare sul red carpet di Cannes per il film Histoires parallèles ( Parallel Tales ) diretto da Asghar Farhadi. A sfilare sul tappeto rosso insieme al regista iraniano gli attori Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Pierre Niney, Virginie Efira, Adam Bessa, India Hair. Leggi anche › Isabelle Huppert: l’incanto del rossetto rosso è da standing ovation Cassel si è presentato mano nella mano con la fidanzata, la modella brasiliana Narah Baptista, facendo impazzire i fotografi. Tutti i riflettori puntati anche su Isabelle Huppert, elegantissima in rosso con strascico. Leggi anche › Festival di Cannes 2026: donne allo specchio Durante la serata ha sfilato anche la giuria e Demi Moore, che ne fa parte, ha incantato, anche lei in total red, con abito stropicciato lungo a tulipano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore si è presentato mano nella mano con la fidanzata, la modella brasiliana trentenne Narah Baptista, facendo impazzire i fotografi

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