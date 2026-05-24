Malore alla guida e schianto contro la cancellata

Una donna di 66 anni è uscita di strada e si è schiantata contro una cancellata mentre era alla guida. L’incidente è avvenuto all’alba, mentre si recava a un mercatino dell’usato a Caorso. La donna è stata trasferita in volo all’ospedale di Parma. La donna stava preparando il suo banchetto per l’appuntamento mensile quando ha avuto un malore alla guida.

Esce di strada e si schianta contro un cancello, 66enne trasferita in volo all’ospedale di Parma. Alle prime luci dell’alba, una 66enne di Carpaneto, che si stava recando al mercatino dell’usato organizzato a Caorso ogni quarta domenica del mese per allestire un suo banchetto - con tutta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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