Malore alla guida e schianto contro la cancellata 66enne all' ospedale
Alle prime luci dell’alba, un’auto guidata da una donna di 66 anni è uscita di strada e si è schiantata contro una cancellata. L’incidente è avvenuto mentre la donna si stava recando a un mercatino dell’usato in programma a Caorso. La conducente è stata trasportata in volo all’ospedale di Parma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno constatato le sue condizioni e hanno avviato le procedure di assistenza.
Esce di strada e si schianta contro un cancello, 66enne trasferita in volo all’ospedale di Parma. Alle prime luci dell’alba, una 66enne di Carpaneto, che si stava recando al mercatino dell’usato organizzato a Caorso ogni quarta domenica del mese per allestire un suo banchetto - con tutta. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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