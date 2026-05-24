Malore alla guida e schianto contro la cancellata 66enne all' ospedale

Notizia in breve

Alle prime luci dell’alba, un’auto guidata da una donna di 66 anni è uscita di strada e si è schiantata contro una cancellata. L’incidente è avvenuto mentre la donna si stava recando a un mercatino dell’usato in programma a Caorso. La conducente è stata trasportata in volo all’ospedale di Parma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno constatato le sue condizioni e hanno avviato le procedure di assistenza.