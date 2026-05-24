Malore alla guida poi lo schianto contro la parete di roccia | uomo grave al Civile

Notizia in breve

Un uomo è rimasto grave dopo aver avuto un malore improvviso alla guida e aver schiantato il veicolo contro una parete di roccia in via Roma, nel pomeriggio di sabato 23 maggio. L’incidente si è verificato ad Edolo, coinvolgendo una sola vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale civile. Le condizioni di salute sono ancora critiche.