Malore alla guida poi lo schianto contro la parete di roccia | uomo grave al Civile
Un uomo è rimasto grave dopo aver avuto un malore improvviso alla guida e aver schiantato il veicolo contro una parete di roccia in via Roma, nel pomeriggio di sabato 23 maggio. L’incidente si è verificato ad Edolo, coinvolgendo una sola vettura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale civile. Le condizioni di salute sono ancora critiche.
Ci sarebbe Un malore improvviso alla guida all’origine dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 23 maggio a Edolo, lungo via Roma. Un uomo di 63 anni, al volante di un furgoncino, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la parete di roccia che costeggia la carreggiata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe accusato un malore mentre era alla guida della propria utilitaria, perdendo il controllo del mezzo che si sarebbe poi scontrato frontalmente con un’altra automobile facebook
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