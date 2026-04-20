Malore alla guida il camion sbanda contro il guardrail | Ivan è morto in ospedale

Un uomo di 58 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sabato pomeriggio sulla tangenziale di Lodi. Mentre era alla guida del suo camion, ha accusato un grave malore che ha causato lo sbandamento e l’impatto contro il guardrail. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto alcune ore dopo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Ivan Fogliata è morto in ospedale: 58 anni, è sopravvissuto solo poche ore alle conseguenze del grave malore che lo aveva colto mentre era stava lavorando, alla guida del suo camion, sabato pomeriggio in tangenziale a Lodi. Intorno alle 16 aveva perso il controllo del mezzo, finendo per sbandare.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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