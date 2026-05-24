Venerdì sera, i controlli nella zona della malamovida a San Miniato sono stati rafforzati con l’intervento dei carabinieri, oltre alle pattuglie della polizia locale. L’obiettivo è garantire un passaggio sereno per i giovani e prevenire eventuali problemi. La misura si inserisce in una serie di iniziative di restrizione nel centro storico, che ora vedranno anche l’impiego di un’agenzia di vigilanza privata.

La stretta alla malamovida del centro storico di San Miniato continua. Anche venerdì sera, oltre le pattuglie della polizia locale, c’erano i carabinieri della stazione di San Miniato ad effettuare controlli e verificare che la notte dei giovani di San Miniato scivolasse via tranquilla. Ma non è finita. Da quanto apprendiamo al vaglio dell’amministrazione comunale c’è una ulteriore iniziativa da mettere in campo per dare risposte ai tanti che chiedono sicurezza nelle serate più affollate del centro storico: una vigilanza privata (affidata ad un’agenzia di sicurezza specializzata) quale presidio e deterrente contro vandalismi e risse. La decisione, con il relativo finanziamento del servizio, dovrebbe essere presa a giorni dalla giunta Giglioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malamovida, entrerà in campo anche un’agenzia di vigilanza privata

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