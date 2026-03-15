Patto in Prefettura tra vigilanza privata e forze dell’ordine

Alla Prefettura di Milano si è tenuto il rinnovo del protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città”, un accordo che coinvolge forze dell’ordine, vigilanza privata e polizia locale. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le diverse componenti per la tutela della sicurezza urbana. La firma del protocollo è avvenuta alla presenza delle rappresentanze istituzionali e degli operatori del settore.

Alla Prefettura di Milano, è stato rinnovato il protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città“, accordo che unisce forze dell’ordine, vigilanza privata e polizia locale. Nel periodo di attuazione dell’intesa sono arrivate 65 segnalazioni, in particolare relative all’abbandono di rifiuti. Il protocollo promuove infatti lo scambio informativo tra le rispettive centrali per informare tempestivamente su situazioni di rischio che potrebbero incidere sulla sicurezza pubblica o sul decoro urbano. Proprio in questi giorni è stata individuata e sanzionata, grazie alle nuove telecamere in via Lacerra, la responsabile di uno scarico abusivo: convocata in comando, la signora è stata sanzionata con una multa di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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