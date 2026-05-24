L’associazione culturale “La Famia ad Magnavaca” di Porto Garibaldi ha celebrato i 50 anni dalla sua fondazione. La festa ha ripercorso le numerose manifestazioni organizzate nel corso degli anni, con un’esposizione di ricordi e fotografie. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, con partecipanti che hanno condiviso momenti di memoria legati alle iniziative che hanno animato la località.

L’associazione culturale "La Famia ad Magnavaca" di Porto Garibaldi ha festeggiato mezzo secolo di vita in un caleidoscopio di ricordi delle tante manifestazione organizzate per vivacizzare e rendere sempre più attrattiva la località comacchiese. A fare gli onori di casa Alessandro Pierotti fra i tanti che in questi 50 anni si sono impegnati nella realizzazione di eventi che hanno fatto la storia della cittadina comacchiese. Portogaribaldi acquisì tale nome con decreto a firma di Tomasi di Savoia duca di Genova Luogotenente del Re Vittorio Emanuele III il 19 aprile del 1919, a ricordo dello storico approdo del Generale Giuseppe Garibaldi in fuga dagli austriaci nella notte del 3 agosto 1949 sulla spiaggia di Magnavaca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Magnavaca’, festa dei 50 anni dell’associazione

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