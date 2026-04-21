La mafia stragista Falcone Borsellino e l’arresto di Riina

Il 12 maggio 1992 a Palermo viene ucciso Salvo Lima, politico legato alla Democrazia Cristiana e vicino a figure di rilievo del governo nazionale. L’evento si inserisce in un’ondata di attentati compiuti dalla mafia, che ha colpito anche altre figure di spicco e si inserisce in un periodo di forte tensione tra le autorità e le organizzazioni criminali. Questo episodio si aggiunge alle vicende che hanno coinvolto il giudice Falcone e il collega Borsellino, uccisi pochi mesi prima.

Il 12 maggio 1992 a Palermo viene ucciso Salvo Lima, capo della corrente democristiana vicina a Giulio Andreotti in Sicilia. È il segno della rottura di un equilibrio fra la mafia dei corleonesi e lo Stato. Segue il 23 maggio l’attentato di Capaci. Una strage che distrugge un intero tratto di autostrada saltato al passaggio del corteo di auto di Giovanni Falcone, che era in servizio al Ministero della Giustizia, dopo avere lasciato, sotto attacco, la Sicilia alla fine del periodo del pool antimafia. La cupola fa esplodere un’autobomba il 19 luglio. Muore Paolo Borsellino, procuratore aggiunto a Palermo, amico e successore morale di Falcone. Segue, nella stagione di massima debolezza dello Stato, piegato anche dalle inchieste sulla corruzione, la reazione degli inquirenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La mafia stragista. Falcone, Borsellino e l’arresto di Riina Italia 1989–1993: Mafia, Politica e Stragi | Gli anni che hanno cambiato la Repubblica Notizie correlate Vittime di Mafia: Falcone, Borsellino ed Emanuela Loi, un’eredità civile che ci riguardaVittime di Mafia come eredità civile: da Falcone e Borsellino a Emanuela Loi, un ricordo che diventa responsabilità collettiva. "La mafia in confidenza con alcune toghe. E io parlavo solo con Falcone e Borsellino"I due più grandi magistrati della storia italiana, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, su chi potevano contare nella lotta alla mafia? Lo abbiamo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Stragi 1992, Pm chiedono archiviazione filone inchiesta mafia-appalti; Stragi 1992, chiesta archiviazione di un fascicolo mafia-appalti per la morte di Falcone e Borsellino. Stragi Falcone-Borsellino, pm: archiviazione Mafia-appalti | La ‘pista’ esiste, mancano i nomi: cosa succedePm Caltanissetta chiede archiviazione agli ignoti nell'inchiesta Mafia-appalti per le Stragi 1992 contro Falcone e Borsellino: ecco cos'è successo ... ilsussidiario.net Capaci, Mattarella ricorda Falcone: Dare continuità allo sradicamento della mafiaL’attacco feroce e sanguinario che la mafia compì trentatré anni or sono a Capaci, e che ripeté poche settimane più tardi in via D’Amelio a Palermo, costituisce una ferita tra le più profonde della ... affaritaliani.it UnoTv Web. . L’albero del giudice Giovanni Falcone arriva a Tortorella: lunedì 27 aprile la cerimonia di consegna di una talea Dopo l’adesione al progetto “Un albero per il futuro”, l’albero del giudice Giovanni Falcone arriva a Tortorella: lunedì 27 aprile la ceri - facebook.com facebook Perché i 5S, Scarpinato e i colleghi magistrati non chiedono scusa su Falcone e Borsellino x.com