FarWest Sottile torna sul dossier ‘mafia-appalti’ e sulle stragi di Falcone e Borsellino

Salvo Sottile è tornato questa sera su Rai 3 con un nuovo episodio di FarWest, il programma dedicato alle inchieste. In questa puntata, si è concentrato sul dossier riguardante i legami tra mafia e appalti pubblici, approfondendo anche le vicende legate alle stragi di Falcone e Borsellino. La trasmissione va in onda ogni martedì sera e si occupa di temi di attualità e di cronaca.

Salvo Sottile, come ogni martedì, torna con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di inchieste della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 21 aprile 2026. La nuova puntata si apre con un’ inchiesta sul dossier ‘mafia-appalti’ e sulle stragi che costarono la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: alcune intercettazioni coinvolgerebbero il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato e il giudice Gioacchino Natoli. Un inviato di Salvo Sottile ha raggiunto il magistrato Natoli per chiedere conto di tali affermazioni. Obiettivo, inoltre, sul costo della vita in tempo di guerra, a partire dal caro benzina e dalle conseguenze per le vacanze degli italiani: aerei più cari per la carenza di carburante per jet, ma anche il timore che nuovi conflitti possano colpire aree lontane dall’Italia.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - FarWest, Sottile torna sul dossier ‘mafia-appalti’ e sulle stragi di Falcone e Borsellino Stragi di mafia: i colleghi che isolarono Falcone e Borsellino - FarWest 12/12/2025 Notizie correlate Stragi del ’92, la Procura di Caltanissetta chiede l’archiviazione di uno dei filoni sul dossier Mafia e appaltiArchiviare uno dei filoni d’inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio: è quanto ha chiesto la Procura di Caltanissetta in... Quel dossier che Falcone e Borsellino non dovevano aprire. E i tentativi di insabbiarloC'è un filo rosso, invisibile, che lega il tritolo di via D'Amelio ai grandi uffici tecnici dei comuni siciliani, alle scrivanie dei manager dei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: FarWest 2025/26 - Puntata del 14/04/2026 - Video; A ''Farwest'' inchiesta su chi ha lucrato su Covid ed emergenza mascherine; Farwest, anticipazioni della puntata di stasera 14 aprile: emergenza mascherine durante il Covid. Chi ci ha guadagnato?; Farwest, dal caso mascherine anti Covid, allo spettro nucleare. Il delitto di Garlasco e la morte di Giacomo Bongiorni. Farwest, anticipazioni della puntata di stasera 21 aprile: dal dossier mafia-appalti al caro carburantiNuovo appuntamento con Farwest, il programma d'inchiesta condotto da Salvo Sottile, in onda stasera - martedì 21 aprile - alle 21.25 su Rai 3. Al centro della puntata l'inchiesta sul dossier mafia-ap ... corrieredellumbria.it A Farwest stasera su Rai 3 il dossier mafia-appaltiÈ un’inchiesta sul dossier mafia-appalti e sulle stragi che costarono la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ad aprire il nuovo appuntamento con Farwest. corrierenazionale.it Madre e figlia unite da un destino tragico in una vicenda ancora senza indagati, e che solleva interrogativi inquietanti. Cosa è davvero accaduto #FarWest questa sera, martedì 21 aprile, ore 20.20 su Rai3. - facebook.com facebook Gioacchino Natoli, l’ex magistrato della procura di palermo che in alcune intercettazioni ha usato parole gravissime nei confronti di Paolo Borsellino e dei suoi familiari non si è ancora scusato. FArwest col nostro @carminegazzanni è andato a Palermo e lo ha x.com