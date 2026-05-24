Il tribunale ha annullato l’assoluzione dell’ex insegnante di 47 anni nota come “Zia Martina”, coinvolta in un procedimento per presunti rapporti sessuali con minori e contatti online. La decisione arriva dopo un ricorso presentato dall’accusa. La donna, che era stata assolta in primo grado, ora dovrà affrontare un nuovo processo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove si è espressa con durezza anche una persona vicina alla donna.

Arriva il ribaltone giudiziario, per Daniela Casulli, l’ex insegnante barese di 47 anni ormai nota sui social come “Zia Martina”, finita al centro di un caso scabroso, culminato con un’inchiesta e un processo, per frequentazioni on line e rapporti sessuali con ragazzi minorenni. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui era stata assolta in secondo grado dalle accuse di pornografia minorile e corruzione di minorenne, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura generale di Bari, come riportato dall Gazzetta del Mezzogiorno. Zia Martina e l’indignazione per la sentenza. “Perché la Cassazione ha azzerato la mia assoluzione rimandando tutto a un nuovo processo? Vi spiego la farsa in 30 secondi”, ha scritto Daniela Casulli, alias Zia Martina, sui social. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maestra accusata di fare sesso con minori, annullata l’assoluzione. L’ira di “zia Martina”: E’ una farsa (video)

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