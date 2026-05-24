La maestra che fece sesso con minori torna a processo annullata l’assoluzione La reazione di Daniela Casulli contro i magistrati – Il video

La Corte d’Appello ha annullato l’assoluzione e disposto un nuovo processo per l’ex insegnante di 47 anni, accusata di aver avuto rapporti sessuali con minori. La decisione riguarda la vicenda giudiziaria che coinvolge Daniela Casulli, nota anche come «Zia Martina». La donna era stata precedentemente assolta, ma la sentenza è stata annullata e si procederà con un nuovo procedimento penale.

Nuovo capitolo giudiziario per Daniela Casulli, l’ex insegnante barese di 47 anni ormai nota sui social come «Zia Martina». La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza con cui era stata assolta in secondo grado dalle accuse di pornografia minorile e corruzione di minorenne, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura generale di Bari. Il fascicolo torna quindi davanti a una diversa sezione della Corte d’Appello del capoluogo pugliese, come riportato dall Gazzetta del Mezzogiorno. Le motivazioni della decisione saranno depositate nei prossimi giorni. Cosa contestano a Daniela Casulli: l’inchiesta e la condanna in primo grado. 🔗 Leggi su Open.online

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